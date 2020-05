‘Play’ na golu: Neuer je u prvom dijelu imao više dodavanja od bilo kojeg Eintrachtovog igrača

U 27. kolu Bundeslige Bayern München na praznoj je Allianz Areni pobijedio Eintracht 5-2. Za aktualne prvake Njemačke u prvom poluvremenu sve je izgledalo sjajno, u drugom su se stvari privremeno zakomplicirale, ali je na kraju ipak sve sjelo na svoje mjesto.

Jedan od boljih Bayernovih pojedinaca na današnjoj utakmici bio je i Manuel Neuer kojemu je ovo bio već 399. bundesligaški nastup. Kod dva gola koja je Bayern primio Neuer nije mogao napraviti previše, ali u 67. minuti, kod rezultata 4-2, sjajnom je obranom poštedio Bayern dodatnih komplikacija.

Neuer je utakmicu završio s dvije obrane. Međutim, s loptom je imao čak 52 dodira, a 83 posto dodavanja bila su mu točna. Sve skupa, bilo ih je (točnih) 35.

Manuel Neuer completed 24 passes in the first half vs. Eintracht Frankfurt, more than any Eintracht Frankfurt player.

A dominant 45 minutes from the champions. 🇩🇪 pic.twitter.com/gHOq6FFbVt

— Statman Dave (@StatmanDave) May 23, 2020