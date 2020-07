‘Play’ sa slavnim prezimenom: srpski reprezentativac Ilija Đoković pojačao je KK Split

View this post on Instagram

Ilija Đoković, 24-godišnji organizator igre novi je igrač Splita. Potpisao je ugovor na jednu sezonu, a pripremama "Žutih" priključit će se od prvog dana (27. srpnja). Đoković je reprezentativac Srbije, u karijeri je igrao za Jagodinu, Borac i FMP čiji je dres nosio u prošloj sezoni. – Sretan sam i ponosan što ću nositi dres kluba koji je u svojoj povijesti tri puta bio prvak Europe, veselim se igranju i treniranju na Gripama, u dvorani u kojoj su stvoreni velikani poput Tonija Kukoča i Dina Rađe. Vjerujem da nas čeka zanimljiva i uzbudljiva sezona, a ja ću s moje strane dati svoj puni doprinos momčadi da bude što bolja i da ostvarimo kvalitetan rezultat – rekao je Đoković.💛👋👍👌💪🏀 #kksplit #višeodkošarke #ajmožuti #žutaobitelj #jednomžutiuvijekžuti