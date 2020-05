Pletikosić o tome zašto je odabrala Crnu Goru: “Iz HRS-a nisu bili korektni prema meni”

Matea Pletikosić, sinjska rukometašica, 2016. je zadnji put igrala za Hrvatsku; obukla je reprezentativni dres na Svjetskom prvenstvu za kadetkinje, za seniorsku reprezentaciju nikada nije niti zaigrala.

Pletikosić igra za crnogorsku Budućnost još od 2015., a sada je odlučila prihvatiti i poziv tamošnjeg Saveza i igrati za crnogorsku reprezentaciju.

“Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najteže od svega ovoga. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportašica”, kazala je za 24 sata.

Pletikosić je ušla i u detalje oko toga zašto je u konačnici prihvatila crnogorski poziv:

“U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje, ne i da neću više nikada igrati. Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali.”

“Ne želim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. Već su me i ranije zvali Crnogorci, no tada nisam pristala.”

Spomenula je kako nije jedina koja je zbog sličnih problema s Hrvatskim rukometnim savezom prihvatila crnogorski poziv; isto je učinila i Pločanka Marta Batinović.