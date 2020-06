Pobjeda uz manje znakove hrđe: Real je na trening-igralištu uzeo tri boda protiv Eibara

Razlika ostaje dva boda.

Nakon što je Barcelona sinoć pobijedila Mallorcu (3-0), Real Madrid je danas u povratničkoj utakmici u sklopu 28. kola La Lige pobijedio Eibar 3-1.

Na trening-igralištu Alfredo di Stefano — Santiago Bernabeu je u procesu renovacije — prvi gol također je brzo pao, odnosno na njega se čekalo četiri minute. Toni Kroos sjajno je jednu odbijenu loptu s ruba kaznenog prostora pogodio dalji kut.

Drugi gol pao je u 30. minuti nakon kontre koju je započeo i završio Sergio Ramos. Osvojio je loptu u svojoj polovici, predao je Karimu Benzemi i nastavio trčati. Benzema je pak u gol-priliku izbacio Edena Hazarda koji je proigrao Ramosa kojemu nije bilo teško pospremiti loptu u nebranjenu mrežu. Bila je to prva Hazardova asistencija nakon listopada prošle godine i tek druga za Real.

Hazard's first half vs Eibar:

Assists: 1

Chances Created: 2

Passing Accuracy: 85%

Fouls Won: 3

Ground Duels Won: 58%

Not a bad return 🔥 Really happy to see him on the pitch 👊Time to showcase your abilities in LA LIGA pic.twitter.com/19Mko7fV1o

— Nouman (@nomifooty) June 14, 2020