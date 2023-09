Pochettino je priznao kako s Mudrikom često igra gađanje prečke te da ga Ukrajinac ne može dobiti

Chelsea je u ogromnoj krizi na početku novog projekta, kako ti govori Mauricio Pochettino. Argentinski stručnjak smatra da je najveći problem u momčadi nedostatak samopouzdanja i o tome je govorio uoči susreta EFL Kupa protiv Brightona.

“Problem je u tome što se samopouzdanje ne može kupiti u dućanu”, kazao je. “Vrijeme je, znate kako ljudski mozak radi. Malo po malo moramo stvarati situacije gdje možemo pokazati povjerenje, vjeru u sebe i samopouzdanje”, kazao je, pa pružio primjer.

Pochettino, naime, dosta na samopouzdanju pokušava raditi s Mihajlom Mudrikom. Mladi Ukrajinac skupo je plaćen na zimu, ali u 22 utakmice još nije zabio za Chelsea. Kako bi ga oslobodio i naučio da vjeruje u sebe, Pochettino s njim na treningu igra igru gađanja prečke. I usto ga redovito pobjeđuje.

“S Mudrikom ponekad volim igrati gađanje prečke izvan kaznenog prostora”, kaže. “Danas smo po prvi put remizirali jer ga uvijek dobijem. Rekao mi je da ne želi više igrati sa mnom jer uvijek pobijedim, ali odgovorio sam mu da dobivam jer imam vjeru u sebe. Balans između moje kvalitete i samopouzdanja dobro mi je poznat jer imam 50 godina. Kažem mu da je još mlad i da mora upoznati sebe”, rekao je, pa nastavio:

“Nakon remija, polako počinješ vjerovati u sebe, u svoju kvalitetu. Ako se to ne dogodi, teško je naći taj balans vjere i kvalitete. To je jedan od aspekata na kojima radimo, psihologija igrača. To može činiti razliku da igrači imaju samopouzdanje pa da zabiju kad dobiju loptu. Eto jednog malog primjera”, dodao je.

Pochettino bi na samopouzdanju momčadi morao brzo dati rezultate jer Chelsea nije zabio gol u zadnja tri ligaška susreta, a ukupno je u šest kola dao tek pet pogodaka, od čega tri fenjerašu Lutonu. S pet bodova u šest kola pri dnu je po efikasnosti, tek su taj Luton s tri i Burnley s četiri gola zabili manje u Premier ligi.

Što se Mudrika tiče, on je prošle sezone uspio skupiti dvije asistencije, ali od ovog ljeta još nema direktno sudjelovanje u golu.