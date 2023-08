Počinje era nizozemske stijene. Virgil van Dijk imenovan je novim Liverpoolovim kapetanom

U ovom tisućljeću van Dijk postaje tako tek drugi stranac kapetan Liverpoola jer istu je dužnost sezone 2002./03. obnašao Finac Sami Hyypiä. Dokapetan je postao Trent Alexander-Arnold umjesto dosadašnjeg zamjenika Jamesa Milnera.

The moment @TrentAA found out he was going to be our vice-captain ❤️ pic.twitter.com/hZB0kMPhK3

— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023