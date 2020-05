Pod istim krovom: NBA u slučaju nastavka sezone neće odvajati igrače i trenere od obitelji

Trebat će još nekoliko buseva za Disney World…

Proteklih tjedana mnogo liga raspravlja o mogućnosti nastavka vlastitih sezona na neutralnim lokacijama. Kada je riječ o američkim natjecanjima, intenzivno se razmišlja o održavanju utakmica na jednom, izoliranom mjestu gdje bi igrači, treneri i ostali zaposlenici bili sigurni od ikakve zaraze, a uvjeti, naravno, time moraju biti vrlo strogi.

Jedno od najčešćih pitanja koja se u ovom slučaju povlače jest — što s obiteljima aktera? Primjerice, mnoge MLB-eve zvijezde jasno su dale do znanja kako im ne pada na pamet mjesecima biti odvojene od svojih obitelji ukoliko bi sezona otpočela u nekom izoliranom ‘mjehuriću’, a NBA, izgleda, ne planira razdvajati igrače, trenere i ostale od svojih najbližih.

Coronavirus: NBA won't break up players from families to resume season at Disney or in Las Vegas, report sayshttps://t.co/i99enWvRp5

— CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) May 3, 2020