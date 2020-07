Pod katarskim suncem: Xavi je produljio suradnju s Al-Saddom na još jednu sezonu

Čim se Barcelona nađe u krizi odmah se počinju spominjati mogući novi treneri, a ni ovaj put nije iznimka. Legendarni Xavi Hernández ponovno je glavni favorit medija za preuzimanje te uloge, ali današnje vijesti pričaju nam neku drugu priču.

Katarski Al Sadd službeno je objavio kako je produljio suradnju s Xavijem i kako bi njegov prošlogodišnji strateg trebao ostati na svom radnom mjestu još jednu sezonu. U klubu iz Dohe očito su zadovoljni njegovim učinkom nakon osvojenog nacionalnog Kupa i Superkupa.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020

Jesu li to dobre vijesti za Quiquea Setiéna? Možda…

YES!!! Xavi has renewed his contract with Al Sadd until 2021. A huge middle finger to Bartomeu. And it leaves him perfectly positioned for the new era at Barça in 2021. Fantastic decision! https://t.co/FRXc7yH3MN — TalkFCB (@FCBNewsRoom) July 5, 2020

A možda ne…

Xavi has a release clause in his new Al-Sadd deal that would allow him to leave to coach Barcelona, according to Mundo Deportivo 👀 pic.twitter.com/JGZLCLZdzt — Goal (@goal) July 5, 2020

Odgovor na to pitanje nije lako dati, ali katarsko sunce Xaviju je trenutno milije od katalonskog…