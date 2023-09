Podsjeća li vas ovo na nekoga? Ten Hag ističe da u Unitedovoj svlačionici nema podjela

Primjerice, upravo iz nje curi dosta informacija koje nisu baš povoljne za održavanje harmonije u kadru. Ima li United krticu u svlačionici?

“Svlačionica, stožer, treneri, liječnici, ovdje smo svi ujedinjeni”, inzistirao je Nizozemac. “Ne znam curi li nešto, znam samo za mišljenja. Poznajem svoje igrače. Svi mogu dati prijedloge i mi smo u redu s tim.”

🚨 Erik Ten Hag on his position: “In the dressing room, staff, coaches, medical — here everyone is united”.

“Here at Manchester United you fight. Leaks? I know my players and the only thing is to win games here. Every single game”. pic.twitter.com/vcYglPOJNK

