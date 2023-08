Pojačanje po Howeovoj mjeri: Newcastle je napokon dogovorio transfer Harveyja Barnesa

Naime, Fabrizio Romano danas je potvrdio kako 25-godišnji Harvey Barnes, dosadašnji Leicesterov ofenzivac i jedan od zanimljivijih mlađih igrača u Premier ligi, prelazi u Newcastle za 40-ak milijuna funti. Klubovi su postigli dogovor, igrač je dogovorio uvjete sa Svrakama, a slijedi liječnički pregled i selidba na St. James’ Park.

Barnes je čitavu dosadašnju karijeru proveo u Leicesteru koji ga je u ranijim danima karijere slao na nekoliko posudbi, ali u sezoni 2018./19. počeo se probijati u prvu momčad te ondje i ostao. Za Lisice je odigrao ukupno 187 službenih utakmica uz 45 pogodaka i 32 asistencije, no sada je spreman promijeniti sredinu nakon što mu je dosadašnji klub ispao u Championship.

