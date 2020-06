Pokisli k’o miševi s mislima na drugu ligu: Werder kod kuće minimalno izgubio od Wolfsburga

Florian Kohfeldt nalazio se u vrlo škakljivoj situaciji s Werderovim 17. mjestom na tablici i tri boda zaostatka za Fortunom. Stoga mu bodovi očajnički trebaju, a danas ih je tražio protiv šestoplasiranog Wolfsburga u čijem su početnom sastavu igrali Marin Pongračić i Josip Brekalo. Forma je bremenskom klubu od povratka na terene bila promjenjiva (dvije pobjede, remi i dva poraza), a danas je počelo obećavajuće i završilo — pokislo.

Domaća je momčad u utakmicu ušla vrlo hrabro i odlučno, jakim presingom s kojim je Wolfsburg na samom početku imao ponešto problema: spomenimo, primjerice, da je u prvih 10 minuta Werder zaradio četiri kornera. Ipak, do prve velike prilike došli su gosti i to preko Wouta Weghorsta u 13. minuti. Nizozemac je fino progurao loptu kroz noge svome čuvaru i izbio pred Jiříja Pavlenku, ali češki vratar bio je spreman na njegov pokušaj.

Nakon početnog Werderova jurišanja Vukovi su se konsolidirali i počeli nametati ritam, ali domaća momčad nije se ugasila. Naprotiv, Yuya Osako nakon lijepe dubinske lopte pronašao se u prilici i dobro opucao po Casteelsovim vratima, a udarac je naposljetku rezultirao kornerom. Ipak, Wolfsburg se pokazao pravovremenim u obrani osvajajući 63 posto ukupnih duela u prvom dijelu…

Gledali smo solidno prvo poluvrijeme koje je, uzimajući u obzir odnose snaga na terenu, bilo poprilično izjednačeno. Eventualno bismo mogli reći kako je Werder zakuhao nešto više nervoze kod svojih suparnika kada bi se njegovi igrači pronašli u Wolfsburgovu kaznenom prostoru, mladi Amerikanac Josh Sargent pritom je izgledao vrlo motivirano, ali malo je toga razdvajalo spomenute sastave.

Both Werder Bremen and Wolfsburg players took a knee ahead of kickoff in solidarity with the #BlackLivesMatter protests.

Werder Bremen coach Florian Kohfeldt and his staff are also wearing shirts with an anti-racism message. #SVWVFL pic.twitter.com/wBoXXZjkJL

— DW Sports (@dw_sports) June 7, 2020