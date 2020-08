Pokušaj drugi: Potvrđeno je, natječaj za kupnju Šibenika bit će raspisan do kraja tjedna

Čekanju bi uskoro mogao stići kraj. Možda. Jer propalih pokušaja već je bilo.

Kako navodi sibenik.in, novi hrvatski prvoligaš Šibenik mogao bi biti pred pronalaskom novog vlasnika, čemu u prilog ide i izjava koju je za izvor dao tamošnji dogradonačelnik Paško Rakić koji veli:

“Dobili smo pismo namjere od kolumbijskih biznismena u kojemu iskazuju zainteresiranost.”

Izvor ne navodi o kojoj je kolumbijskoj grupaciji riječ, no napominje se da se joj se interesi protežu od građevine, zdravstva, turizma pa do sporta. Njeni su predstavnici posljednjih nekoliko dana bili u Šibeniku te iskazali ozbiljnu namjeru da ulože u klub.

Ovdje valja dodati da je Rakić rekao kako će natječaj za kupnju kluba biti raspisan do kraja tjedna, ali i to da neimenovana kolumbijska grupacija nije jedina zainteresirana za HNK Šibenik.

Valja i podsjetiti da je Šibenik već bio u procesu preuzimanja kluba te da se cijeli posao definirao kao gotova stvar. Prošloga je ljeta na stol povjerenstva Gradskog vijeća Grada Šibenika stigla jedna jedina ponuda vezana uz Javni poziv za otkup 297.056 dionica HNK Šibenika, što je točno 95,49 posto.

Tvrtka Paramount Grupa, koju su početkom ove godine osnovali Pankaj Gupta, Indijac s emiratskom adresom, te Mateja i Ivica Plenča, pri čemu je potonji šibenski agent nekretninama ujedno predstavljen i kao jedni član uprave, poslala je ponudu čija je početna cijena iznosila 100.000 kuna.

(O tome kako je sve završilo, više na ovom linku.)

I dok se čeka novi rasplet iste teme, nije zgorega podsjetiti da je u Šibeniku aktualna još jedna; ona o popuni rostera kako bi klub bio konkurentan u okvirima Prve HNL.

Više je igrača napustilo klub u ljetnim mjesecima no što je u njega došlo i u klubu intenizvno rade na slaganju igračke križaljke. Ona svakako neće biti gotova do početka hrvatskog prvenstva, no u klubu se se nadaju da bi mogla biti do 4. ili 5. kola. Upliv kapitala tu bi trebao biti od velike pomoći. Kolumbijskog ili čijeg već.