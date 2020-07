Pokušao je nadmašiti Bielsu: Mircea Lucescu napušta kijevski Dinamo nakon samo četiri dana

Dva ekscentrika, dva nogometna velikana, dva vrhunska trenera i samo dva dana razlike…

Marcelo Bielsa je prije četiri godine izdržao samo dva dana na Lazijevoj klupi, a sada je umalo taj ‘pothvat’ srušio Mircea Lucescu, koji je otišao iz Kijeva nakon četiri dana.

Prije nekoliko dana pisali smo kako se svijet obrnuo naglavačke i Šahtarova legenda potpisala je ugovor s ljutim rivalom, Dinamom iz Kijeva. Bilo je to, kazali su mnogi, kao da zamislite Arsenea Wengera kako preuzima Tottenham ili Diega Simeonea kako preuzima madridski Real.

Nažalost, izgleda da je priča zbilja otišla u tom smjeru, budući da sada, samo četiri dana nakon imenovanja, Lucescu stupa s dužnosti zbog agresivne i netrpeljive reakcije Dinamovih navijača.

BREAKING NEWS: Mircea Lucescu QUIT Dynamo Kiev manager just 4 DAYS after taking the job.

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 27, 2020