Pola godine nakon što je od Leicestera izgubio 0-9, Southampton je Hasenhüttlu produžio ugovor

Sredinom siječnja, Southampton je pobijedio Leicester na King Poweru.

Nakon toga, napisali smo: vjerujte u proces, dajte kvalitetnom treneru vremena, donosite odluke s igrom, a ne rezultatima kao kriterijem. Southamptonu se isplatilo.

Naravno, referirali smo se na činjenicu da je uprava kluba dala drugu priliku Ralphu Hasenhüttlu nakon stravičnog poraza 0-9 od istog kluba u kolovozu. Sada, nešto više od pola godine kasnije, Hasenhüttl je nagrađen novim ugovorom.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 2, 2020