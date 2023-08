Policija je ipak popustila nakon propćenja BBB-a. U prodaju su puštene dodatne ulaznice za Sjever

Jednu malu, ali jako vrijednu pobjedu za navijače izborili su Bad Blue Boys u petak. Danas nam se otvara nova HNL sezona novim derbijem Dinama i Hajduka, a dan su Boysi otvorili dosta oštrim i burnim priopćenjem.

U njemu su se požalili na smanjivanje kapaciteta sjeverne tribine za 10 posto iz sigurnosnih razloga, iako prema njima za to nema nikakvog razloga. Zato su zaprijetili i mirnim prosvjedom umjesto odlaska na sljedeći derbi jer on se pretvara u “policijske parade.”

Smatraju Boysi da je takvo što demonstracija sile i maltretiranje navijača, a pritisak i javna pritužba očito su urodili plodom jer Dinamo je objavio kako je u prodaju pustio dodatni kontingent ulaznice za Sjever dolje.

Odlukom PU Zagrebačke na tribini sjever dolje bit će dostupan cijeli kapacitet tribine 💪🏻Klub je u prodaju pustio… Posted by GNK Dinamo Zagreb on Friday, July 21, 2023

Sjeverna tribina tako će biti u svom punom kapacitetu, a Dinamo je naglasio kako su nove ulaznice u prodaju puštene nakon odluke PU Zagrebačke, što znači da je policija ipak popustila i priznala da zaista tih 10 posto nije takav sigurnosni rizik.

Novopuštene ulaznice tako se mogu kupiti i na Ticket pointu kod stadiona ili online, a dobra je to vijest za one najvatrenije navijače na donjem dijelu Sjevera koji je u svom starom kapacitetu još jučer bio rasprodan.

No, ulaznica za derbi još ima pa su tako online u prodaji po četiri sektora za Zapad dolje i gore, kao i pet sektora na gornjem dijelu Sjevera. Ipak ne sumnjamo da će se do same utakmice i 20 sati dosta toga razgrabiti…