Polu-milenijalac: César Azpilicueta sinoć je došao do svog 500. nastupa u ligama Petice

Time je Azpilicueta došao do svog jubilarnog 500. ligaškog nastupa u ligama Petice. Ima ovaj prekaljeni bek čak 349 odigranih utakmica u Premiershipu za Chelsea, a skupio je i 47 u Ligue 1 u dresu Marseillea. Dodajmo ovih pet u Atléticu na onih 99 baš u Osasuni i eto nas na 104 u LaLigi, odnosno okruglih 500.

500 – @CesarAzpi 🇪🇸 has played his 500th game in the top five European leagues: 349 for @ChelseaFC, 99 for @Osasuna, 47 for @OM_English and 5 with @atletienglish. Legend. pic.twitter.com/mhaT07xOXh

— OptaJose (@OptaJose) September 28, 2023