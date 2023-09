Pomirljivi Dalić: ‘Livaja nam treba kao napadač i najbolji igrač HNL-a, razgovarat ćemo’

Nakon dobro odrađenog reprezentativnog prozora, Vatreni i izbornik Zlatko Dalić vraćaju se redovnom programu. Na igračima je da igraju u klubovima, a na izborniku da planira listopadski prozor. Hoće li u njemu sudjelovati Marko Livaja ili ne, to je uvijek vruća tema.

Nešto o tome, ali i o poziciji napadača općenito govorio je izbornik u sportskom dijelu RTL-ovog Dnevnika.

“Ja ću svakako razgovarati s Markom oko te situacije i mi ćemo to riješiti”, rekao je Dalić. “On nam treba kao napadač, kao najbolji igrač HNL-a i to nije upitno. Rekao sam da mu vrata nisu zatvorena, on je tu. Obavit ćemo razgovor i dogovoriti se”, kaže izbornik.

“Htjeli smo napraviti priču i dati šansu mlađim napadačima. Mi moramo naći još napadača, imamo nekoliko mladih te ih želimo pogledati, vidjeti i to je naš cilj”, rekao je o toj poziciji. Dakle, mjesto napadača je otvoreno, Livaja konkurira, ali trenutno to mjesto drži Bruno Petković kojim je izbornik također vrlo zadovoljan, iako ga je malo kritizirao zbog konstante i atipičnog načina igre. “Bruno igra dobro u klubu i možda sve to oko njega previše komentiramo. No, on svojim radom, odnosom i utakmicama zaslužuje pažnju. Zabija golove, asistira i jako je dobar, ja sam s njim vrlo zadovoljan”, kazao je Dalić.

