Ponedjeljak je dan za otkaze: Maurice Steijn nije mogao ‘preživjeti’ veliku krizu u Ajaxu

U Europa ligi Ajax ima dva boda, a jedinu pobjedu uz onu ligašku nad Heraclesom ostvario je protiv Ludogoreca još u kvalifikacijama Europa lige. Od tada pa do danas, Steijn je s momčadi upadao u sve veću krizu i nanizao je osam susreta bez pobjede.

Ajax and Maurice Steijn will part ways with immediate effect. The club management and Steijn have agreed that the coach will step down from his position.

