Popratili ste otvorenje Mundijala za žene? Onda ste svjedočili povijesnoj pobjedi Novog Zelanda

Nekoliko puta došle su blizu toga u prvih 45 minuta, a najveća glavobolja za norveške obrambene igračice bila je Hannah Wilkinson, snažna napadačica koja je dva-tri puta pobjegla svojim čuvaricama. Ipak, pravih šansi je nedostajalo — dovoljno je reći da u prvom poluvremenu nismo vidjeli niti jedan udarac unutar okvira gola, a na svaki dobar potez naslonila bi se otprilike četiri vrlo loša.

Međutim, drugo poluvrijeme odmah je isporučilo i na kraju kreiralo veliko iznenađenje. Novozelanđanke su u 48. minuti kreirale sjajnu akciju te u nekoliko poteza došle od svojeg šesnaesterca pred suparnički gol, a Jacqui Hand tada je proslijedila do Wilkinson koja je finom završnicom matirala Auroru Mikalsen za 1-0. Wilkinson je tako postala najbolja golgeterica Novog Zelanda u povijesti svjetskih prvenstava — ovo joj je bio treći zgoditak na trećoj smotri.

New Zealand’s Hannah Wilkinson scores the first goal of the 2023 Women’s World Cup!

Look what it means for the co-hosts 🖤 pic.twitter.com/T90ZChG2jB

— ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2023