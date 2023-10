Popravni: Baturina i Kaneko su u nadoknadi donijeli senzacionalan preokret za Dinamo

Sigurno su pojeli živaca jedni drugima, ali Sergej Jakirović, Dinamovi igrači i navijači mogu slaviti jer uspjeli su doći do pobjede nad Lokomotivom. Modri su gubili na ulasku u nadoknadu, ali izveli su veliki preokret i slavili 2-1.

Tek što su momčadi krenule s centra i skoro se nisu ni postavile kako treba te osjetile teren i loptu, Lokosi su već zabili. Igrala se tek četvrta minuta, a Marko Bulat grubo je pogriješio u vraćanju lopte prema zadnjoj liniji.

Prejako je dodao za Dina Perića koji nije stigao do lopte, ali zato jest Indrit Tuci koji je spremno preuzeo poklon i majstorski potkopao loptu preko istrčalog Danijela Zagorca. Bio je to pravi šok za Modre i nisu se dugo oporavili od njega jer praktički do 40. minute nisu imali ništa od prilika osim pokojeg dalekometnog pokušaja Bulata.

S druge strane, Lokosi su se majstorski branil i čekali su neku novu grešku ne bi li opet pobjegli u kontru, a skoro su to dočekali u 15. minuti nakon Perićevog kiksa. No, taj put nije bilo završnice. U 40. minuti zabilježimo i prvu pravu priliku za Modre, Arijan Ademi dobio je odličnu loptu iz pozadine i našao se u jako lijepoj šansi, ali Nikola Čavlina vršcima prstiju odbija to malo preko grede i u korner. Čavlina se iskazao i u 44. na novi pokušaj Bulata s distance pa su gosti na poluvrijeme otišli s prednosću, a istu su zadržali jako dugo. Mijenjao je Jakirović brzo, na poluvremenu uveo dvojicu novih igrača pa još u 57. ubacio Mahira Emrelija i Takura Kaneka u napad, a baš se Emreli našao u dobroj situaciji u 59. Gurnuo mu je loptu Martin Baturina, ali u posljednji tren izbio je Karlo Bartolec. U 63. Emreli je stigao do udarca koji je ipak iz teške situacije s peterca poslao preko gola, ali već je u drugom poluvremenu bilo vidljivo da je Dinamo ipak povezao redove i pritisnuo suparnika u njegovih 20 metara. I u 73. se skoro utakmica opet prelomila. Josip Mišić dao je loptu u prostor na koju ide Gabriel Vidović. Bio je kraj njega Bartolec u duelu i Vidović je pao, a Fran Jović pokazao na 11 metara. No, VAR ga je pozvao jer kontakt je, ako ga je i bilo, zaista bio minimalan, a Jović je prihvatio sugestiju i poništio odluku. Dalo je to Lokosima novi elan i energiju pa praktički do ulaska u sudačku nadoknadu nisu Modri uspjeli stvoriti nešto novo, ozbiljnije što bi ugrozilo Čavlinu. Štoviše, u 90. je mogao Fran Žilinski potpuno dotući suparnika jer pobjegao je u kontru pa putpuno sam pucao sa 14 metara, ali za dlaku promašio vrata nakon što je i Zagorac već bio svladan. No, nadoknada je bila duga, od čak devet minuta zbog te duge VAR provjere. Na njenom samom početku Stefan Ristovski glavom je nakon kornera pucao točno u Čavlinu, dok je Čavlina novi korner izborio u četvrtoj minuti dodatka nakon dalekometnog pokušaja Petra Sučića. I baš iz tog kornera Dinamo je dobio novi korner iz kojeg je ipak izjednačio. Došla je lopta do Baturine koji je iskosa s desne strane s nekih 10 metara sjajno tukao lijevom i od prečke savladao dotad nesavladivog Čavlinu i tako spasio Dinamo novog poraza. I, nevjerojatno, odmah potom Dinamo je dao i drugi gol. Junak je, nećete vjerovati, Takuro Kaneko. Mišić je sjajno poslao dugu loptu za Roberta Ljubičića koji je ubacio s lijeve strane, a na drugoj stativi je Takuro Kaneko koji iz blizine zakucava u gol za 2-1. Dinamo je tako ipak slavio i zauzeo treće mjesto s dva boda iza Hajduka, a četiri iza Rijeke s kojom i igra za dva tjedna. Lokosi su uz dosta nesreće na tek sedmom mjestu.

