Poput evolucije Pokémona: Son, Maddison i Richarlison lansirali su Spurse na vrh ljestvice

Poveo je Tottenham u 36. minuti nakon što su Spursi visokim pritiskom osvojili loptu, a Richarlison je stigao do nje i odmah pronašao suigrača koji je pogodio sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Richarlison možda ima problema sa zabijanjem, ali ovo mu je bila treća asistencija ove sezone i uz jedan pogodak to je već izjednačen ligaški učinak za Brazilca iz čitave prošle sezone.

50 – Since Tottenham Hotspur Stadium opened in April 2019, Son Heung-min has 50 goals at the ground in all competitions, with only Mohamed Salah (65 at Anfield) and Harry Kane (62 at Tottenham Hotspur Stadium) netting more among Premier League players at a single venue. Knock. pic.twitter.com/GWtuOcldMV

— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2023