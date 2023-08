Poslat ćemo mlade pa neka se igraju: Amerikanci objavili konačni popis za košarkaško SP

Svjetsko prvenstvo u košarci prilično je blizu; velika smotra koja će se održati u Japanu, Indoneziji i na Filipinima započet će 25. kolovoza i trajat će do 10. rujna, a okupit će — kao i prije četiri godine — čak 32 reprezentacije iz cijelog svijeta. Normalno, Hrvatske ondje nema, a jedan od favorita ponovno će biti Sjedinjene Američke Države.

Rekordni osvajač tog natjecanja nije odlučio slati zvijezde na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo; izbornik Steve Kerr tako je napravio selekciju mladih NBA nada koje će iskoristiti turnir za skupljanje iskustva, a spisak svejedno odiše kvalitetom. Na njemu su se, tako, pronašli Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) i Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Nema nekakvih posebnih iznenađenja osim činjenice da je Banchero na kraju ipak izabrao SAD iako je lani govorio kako će igrati za Italiju, zemlju svojega podrijetla. Inače, u Kerrovu stožeru bit će sam niz odličnih stratega pa će mu se pridružiti Eric Spoelstra iz Miami Heata, Tyronn Lue iz Los Angeles Clippersa i Gonzagin Mark Few. The Future Is Now. Introducing the 2023 USA Men's National Team! 🇺🇸 #USABMNT x #WinForUSA pic.twitter.com/aSx7YJxUxT — USA Basketball (@usabasketball) July 6, 2023 Amerikanci će biti potpuni favoriti u svojoj skupini, pogotovo ako Giannis Antetokounmpo ne bude na raspolaganju Grčkoj. Grupu otvaraju s Novim Zelandom, zatim igraju protiv Grka, a onda slijedi ogled s Jordanom. Sve svoje utakmice odigrat će na Filipinima. Inače, turnir će se održati u pet dvorana; Philippine Areni koja može primiti čak 55.000 ljudi i koja se nalazi u Bocaueu, Araneta Coliseumu u Quezon Cityju, Mall of Asia Areni u Pasayu te u Jakarti (Indonesia Arena) i Okinawi, u novoj dvorani za 10.000 gledatelja.

