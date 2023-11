Poslije sunca dolazi… Kiša? Nakon sjajne partije i 20 poena, Šarić sinoć ostao bez koša

Hrvatski košarkaš za 13 je minuta skupio pet skokova, izgubio jednu loptu i napravio dvije osobne pogreške, a u tom razdoblju nije niti uzeo puno šutova; promašio je sva tri pokušaja iz igre. Valja spomenuti i da mu je Kerr sinoć dao 10-ak minuta manju minutažu nego što inače čini, a mi čekamo povratak na staro u sljedećim utakmicama; Warriorsima slijedi ogled s prvacima, Denver Nuggetsima, a onda su opet na rasporedu Cavsi.

It’s been a while since the Cavs beat the Warriors 🤯 pic.twitter.com/gt6YDXNL4j

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2023