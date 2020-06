Posljednja vožnja: Los Angeles Clippersi potpisali su Joakima Noaha do kraja sezone

Idući tjedan Joakim Noah postat će igrač Los Angeles Clippersa u punom smislu riječi.

Naime, Noah je trenutno na desetodnevnom ugovoru koji istječe za tri dana, a u Clippersima su odlučili da francuskog centra žele zadržati do kraja sezone. Noah je potpis na desetodnevni ugovor stavio 9. ožujka, dva dana prije nego što je NBA liga suspendirana zbog koronavirusa. Od tada mu je ugovor bio ‘zamrznut’.

U svakom slučaju, Noah je dobio priliku za posljednju vožnju koja bi čak mogla završiti i titulom.

Joakim Noah and the Clippers plan for him to sign a rest of season deal next week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Current 10-day contracts, including Noah, expire on June 23.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2020