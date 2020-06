Posljednji Kaylin let: orao Crystal Palacea uginuo je nakon srčanog udara

Kayla je od 2015. službena maskota na Selhurstu, ali je favorit navijača u južnom Londonu i dulje od toga, barem 10 godina.

Nažalost, orao Crystal Palacea već neko vrijeme boluje od gihta, a navijači su u suradnji s zakladom Eagle Heights Wildlife skupili više od 4.000 funti za veterinarski tretman koji je Kayli omogućio dulji život. Nažalost, sada joj više nitko ne može pomoći.

Klub je službeno objavio kako je orao uginuo nakon srčanog udara, nakon desetljeća na Selhurst Parku.

“Kayla je bila prava radost na Selhurstu. Oduševljavala nas je sve dok smo je promatrali kako leti s gola na gol. Zbog nje su utakmice bile posebne i svima će jako nedostajati”, kazala je jedna navijačica.

We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away.

We will miss her sorely.#CPFC pic.twitter.com/tYMpRe6NOp

— Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020