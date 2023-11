Posljednji ples: Messijev Inter i Ronaldov Al Nassr sučelit će se sljedeće godine u Rijadu

Utakmica, koju su organizatori opisali kao ‘posljednji ples’ dvaju velikana nogometa, trebala bi se odigrati u prvoj polovici veljače. U to vrijeme u Saudijskoj Arabiji traje šest tjedana stanke prije nastavka prvenstva, a u prvim mjesecima nove kalendarske godine američki klubovi pripremaju se za novu sezonu MLS-a počinje krajem veljače.

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have played 36 competitive games against each other in their senior career:

Messi

◉ 16 wins

◎ 22 goals

◎ 12 assists

Ronaldo

◉ 11 wins

◎ 21 goals

◎ 1 assist@InterMiamiCF will face @AlNassrFC in February 2024. pic.twitter.com/ImY5Nh199H

