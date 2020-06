Post-COVID nogomet: UEFA je zbog utjecaja pandemije ublažila Financijski Fair Play

Još uvijek nije u potpunosti poznat utjecaj koji će pandemija koronavirusa, i prekid natjecanja koji je uslijedio, financijski utjecati na krvnu sliku klubova diljem svijeta…

Unatoč tome što sve više liga diljem Europe nastavlja s natjecanjem, pauza od nekoliko mjeseci sigurno će utjecati na cjelokupnu nogometnu sliku; izostanak prihoda od utakmica, karata i sponzora, kao i najvjerojatnije manji udio kolača od TV prava značit će da će mnogi veliki klubovi operirati s puno manjim iznosima nego što su predviđali, a to stvara domino efekt kod manjih klubova koji ovise od transfera.

Upravo s tim na umu, UEFA je danas potvrdila opuštanje mjera svog Financijskog fair play programa, koji propisuje da klubovi ne smiju trošiti više nego što prihode (uz određenu blagu toleranciju).

Tako je kontrola ove financijske godine odgođena za 12 mjeseci te će se 2020. i 2021. zajedno procjenjivati kao jedna godina. To znači da će klubovi moći za ovu godinu prijaviti gubitak bez straha od UEFA-ine kazne, a utjecaj COVID-19 pandemije pokušat će se ublažiti kombinacijom prihoda iz 2020. i 2021. godine.

Now confirmed: UEFA relaxing Financial Fair Play due to the impact of the pandemic, including postponing break-even assessments for this season https://t.co/nRdcmpwTAw pic.twitter.com/rTOnfVUJF0

— Rob Harris (@RobHarris) June 18, 2020