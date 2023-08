Postecoglou o Kaneu: ‘Nemam nekih uvjerenja da ostaje, ali ih ni ne očekujem jer ništa nije zauvijek’

Samo mu se želim predstaviti te od njega saznati koji su mu planovi za budućnost. Nemam nikakvih uvjerenja da će ostati, ali ih ni ne očekujem jer ništa nije zauvijek u ovom poslu. Ono što znam je da je Harry i dalje dio ove momčadi, veseli me što ću imati priliku raditi s njim”, rekao je Postecoglou na svojem predstavljanju.

🗣️ “Question three – it was Harry [Kane] was it?”

Ange Postecoglou says he was running a competition with the other coaches to see how long it would take to be asked about the future of Harry Kane. 🤣 pic.twitter.com/I7U4RCLYBJ

— Football Daily (@footballdaily) July 10, 2023