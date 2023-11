Pošto karta, kralju? Nakon glume i slikanja, Éric Cantona otisnuo se na koncertnu turneju

Već smo navikli na to da se glasoviti Éric Cantona bavi svime i svačime, a da ga zanimaju brojne grane umjetnosti dokazuje iz godine u godinu. Još za igračkih dana posvetio se glumi, početkom aktualne kalendarske godine otvorio je jednu izložbu u Manchesteru, a sada se bacio i u glazbene vode.

Prije otprilike tri tjedna obznanio je kako se sprema izdati svoj prvi EP naziva I’ll Make My Own Heaven, a prvi singl s tog projekta objavio je još u svibnju. Pjesmom The Friends We Lost melankolično je odao počast prijateljima koji više nisu oko nas, a njegov glazbeni prvijenac sastoji se od četiri numere.

Kako je i sam kazao u izjavama za medije — a to se osjeti i u spomenutoj pjesmi — veliki uzori su mu Nick Cave i Leonard Cohen, a dobri, stari Éric sada se otisnuo i na koncertnu turneju zvanu Cantona sings Éric; nakon Engleske i Irske nastupao je i u rodnoj Francuskoj, a sinoć je imao koncert u Lyonu gdje je otpjevao 20-ak pjesama.

Slijede mu koncerti u Ženevi, Marseilleu i Parizu, a već je zakazao novu turneju za proljeće 2024. godine. Nakon što kompletira obje, trebao bi objaviti live album. “Glazba je uvijek bila dio mog života, uvijek sam je slušao”, rekao je ranije za NME. “Zašto počinjem danas, toliko godina kasnije? Jednostavno zato što prije nisam imao vremena. Tijekom lockdowna sam se napokon uhvatio gitare; još uvijek sam loš gitarist, ali prikupio sam dovoljno samopouzdanja da bi sastavio nekoliko pjesama.” Samo uživaj, ikono, da bar svi tako možemo…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se