Potpis je na papiru: Valtteri Bottas vozit će za Mercedes i sljedeće sezone

Najavljivalo se, a evo i potvrde…

Posao je riješen; Valtteri Bottas i sljedeće će sezone Formulu 1 voziti u Mercedesovu bolidu, objavljeno je na službenim stranicama tima. To će mu biti peta uzastopna sezona u spomenutoj momčadi, a od 2017. naovamo ondje je ostvario osam pobjeda, 12 pole positiona, ali i 39 od svojih ukupno 48 mjesta na podiju u karijeri. Podsjetimo, od 2013. do 2016. godine finski vozač bio je član Williamsa.

Osvajanjem drugog mjesta ispod Lewisa Hamiltona u prošlogodišnjem ukupnom poretku vozača zaokružio je nesmiljenu Mercedesovu dominaciju, a ove mu je jednako dobro krenulo.

🚨 Breaking 🚨

Very happy and proud to let you know that i have signed and will be racing with @MercedesAMGF1 next year 📝https://t.co/WSixuAOdXa#VB77 #F1 #NeverGiveUp pic.twitter.com/jpNmgYaY0M

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 6, 2020