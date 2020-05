Potvrda se još čeka: PSG je, izgleda, predložen za prvaka i blizu je trećeg uzastopnog naslova

Paris Saint-Germain koračić je bliže naslovu francuskog prvaka u sezoni 2019/20. Točnije, LFP-ovo vodstvo to je predložilo. Da bi se to i dogodilo, prijedlog mora prihvatiti tamošnji Odbor direktora, ali i Generalna skupština na svibanjskom sastanku.

Informaciju je prvi prenio L’Equipeov Joël Domenighetti, a eventualno proglašenje tako se još čeka…

Paris St Germain (12 points clear when the season was suspended) to be crowned champions of Ligue 1. No "null and void" approach in France https://t.co/LdmVBvEl8D — Oliver Kay (@OliverKay) April 30, 2020

Ako prijedlog prođe, treći je to uzastopni naslov za parišku momčad, drugi pod Thomasom Tuchelom, sedmi u posljednjih osam sezona i deveti ukupno — u periodu od 2012/13 do danas osim Parižana jedino je Monaco s onom sjajnom generacijom podigao trofej Ligue 1 u sezoni 2016/17. Također, PSG-u bi tada trebao još jedan naslov Ligue 1 da se na vječnoj ljestvici prvaka izjednači s rekorderima Marseilleom i Saint-Etienneom.

Podsjetimo, prije nekoliko dana sezona je u Francuskoj službeno završena premijerovom odlukom, a zatim je počela velika rasprava o tome kako ju valja okončati. Jedna stvar nije dolazila u obzir — poništenje kao što je to, primjerice, napravila Nizozemska.

🏆 @PSG_Inside have been crowned 2019/20 Champions of Ligue 1. 🔝 12 points clear after 27 games, with a game in hand on @OM_Officiel in 2nd place. 🤔 Potential relegation and European qualifications are still to be decided. 📰 Via @lequipe pic.twitter.com/qM7QNk2S0X — S P O R F (At 🏠) (@Sporf) April 30, 2020

RMC Sport tada je naveo kako su na stolu tri scenarija za konačni poredak — prvi je uključivao prosječan broj osvojenih bodova, drugi tablicu po posljednjem punom odigranom kolu, a treći, najradikalniji, dovršio bi natjecanje tablicom s polusezone, točnije, nakon 19. kola. Sve tri opcije imale su jednak ishod što se prvog mjesta tiče i PSG-ov novi naslov nije došao u pitanje.

Ukupno 12 bodova prednosti nakon 27 odigranih susreta i utakmica manje u odnosu na drugoplasirani Marseille. Vrlo vjerojatno osvojeni naslov nije ništa novo u PSG-ovu svijetu, ali Liga prvaka, čiji se eventualni nastavak čeka, već je druga stvar. Klupski šef Nasser Al-Khelaifi već je izjavio kako je momčad spremna igrati domaće utakmice u inozemstvu…

Comme annoncé y a 2 jours, le bureau de la Ligue vient de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Validation cet AM au CA. Le #PSG et #Lorient champions de Ligue 1-2. L'OM en LDC. Rennes 3 eme. Lille 4eme Si pas de finale de coupe Reims et Nice en C3. TFC et Amiens en L2 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 30, 2020

Da, PSG-u bi ovakva odluka svakako dobro došla, ali onima koji se bore za Europu i ostanak u ligi možda je još važnija. Informacije na tu temu tek trebaju stići, ali šuška se kako se LFP odlučio o prvom od tri spomenuta scenarija. L’Equipe piše da u tom slučaju ispadaju samo dvije momčadi (Amiens i Toulouse) dvije bivaju promovirane (Lorient i Lens), u Ligu prvaka odlaze Marseille i Rennes (potonji kroz kvalifikacije), a Lille, Reims i Nice će u Europsku ligu ako se finala kupova ne odigraju. Ukoliko nas očekuje takav ishod, to bi značilo da Lyon europski nogomet neće vidjeti po prvi put nakon 1997. godine. Poprilična zavrzlama oko poretka, ali kako bi i drukčije bilo u ovom vremenu…