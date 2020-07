Potvrđen je nastavak NHL sezone. Igrat će se bez publike od 1. kolovoza u Torontu i Edmontonu

Natjecanje u američko-kanadskoj profesionalnoj ligi u hokeju na ledu (NHL) nastavit će se 1. kolovoza doigravanjem u kojem će sudjelovati 24 momčadi, a gradovi domaćini bit će Toronto i Edmonton.

Vodstvo lige i igrači u petak su ratificirali dogovor oko povratka igri te produženje kolektivnog ugovora.

Sezona će tako biti nastavljena gotovo pet mjeseci nakon što je prekinuta početkom ožujka zbog izbijanja pandemije koronavirusa.

Toronto će biti domaćin doigravanja klubova iz Istočne konferencije, dok će se u Edmontonu odigrati doigravanje Zapadne konferencije, a Edmonton će biti i domaćin finala.

Sve utakmice do kraja sezone igrat će se bez gledatelja.

“Danas su NHL i NHLPA objavili značajan dogovor koji se odnosi na sve nesigurnosti s kojima smo suočeni i daje nam okvir za nastavak sezone 2019/20. kao i temelj za dugoročan rast naše lige. Znamo da su naši navijači uzbuđeni zbog povratka igrača na led sljedećeg mjeseca što je i bio naš cilj još od prekida sezone 12. ožujka”, izjavio je povjerenik lige Gary Bettman.

NHL players will return to the Olympics in 2022 and 2026. Participation is pending an agreement between the NHL, NHL Players' Association, International Olympic Committee and International Ice Hockey Federation.https://t.co/gCigOlomG6

