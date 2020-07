Povećao se popis NBA igrača koji neće nastaviti sezonu. Među njima je sad i Victor Oladipo

Početak nastavka NBA sezone sve se više primiče, a sve je više i onih koji nemaju namjere istrčati u Disney Worldu kad se vrati akcija u najjačoj košarkaškoj ligi.

Novi na toj listi jest član Indiana Pacersa Victor Oladipo.

Oladipo je odigrao svega 13 utakmica prije nego je sezona prekinuta u ožujku zbog pandemije koronavirusa, propustivši uvod zbog ozljede koju je zaradio u siječnju 2019. Kaže da od nastavka odustaje zbog straha od nove ozljede, ali i osjećaja nelagode koji se veže za cijelu situaciju.

“Stvarno želim igrati i kao natjecatelja i suigrača ovo me izjeda”, kazao je Oladipo.

“Osjećam se kao da sam na sjajnom mjestu što se tiče mog oporavka i da sam vrlo blizu toga da budem sto posto spreman. Uz sve, od toga kako sam do sada radio na formi, do povećanog rizika od ozljede koja bi mogla oduljiti moj oporavak te do nepoznatih uvjeta u zatvorenom kompleksu u Orlandu, mogu samo reći da se ne osjećam potpuno ugodno da zaigram.”

“Moram biti pametan i ova odluka nije bila lagana, ali stvarno vjerujem da je nastavljanje ovog puta na kojem jesam i kojem je cilj da budem potpuno zdrav za sezonu 2020./21. prava odluka za mene”, zaključio je.

Njegov doprinos Pacersima u aktualnoj sezoni nosi prosjeke od 13,8 poena 3,2 skoka i 3,0 asistencija po utakmici. Sa njim u sastavu Indianin tim slavio je u sedam ogleda, a poraz upisao u njih šest.

Ukupan omjer momčadi koja se nalazi na petom mjestu poretka klubova Istočne konferencije iznosi 39-26, koliko imaju i šestoplasirani Philadelphia 76ersi s kojima igraju prvu svoju utakmicu nastavka sezone.