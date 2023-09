Povijesna pobjeda i efikasni Bruno: Fernandes je trenutno najproduktivniji igrač kvalifikacija

Nije tu Portugal stao pa su u drugom dijelu zabijali Diogo Jota (dvaput), Ricardo Horta, João Félix i Bruno Fernandes koji je pružio najbolji individualni nastup.

Naime, osim pogotka koji je zabio u 83. minuti, ofenzivac Manchester Uniteda upisao je hat-trick asistencija, sedam ključnih dodavanja, šest točnih centaršutova, tri točne duge lopte, kreirao je dvije velike prilike, osvojio sedam duela i ubilježio četiri oduzete lopte.

FT: 🇵🇹 Portugal 9-0 Luxembourg 🇱🇺

⚽️ Inácio 🅰️ Fernandes

⚽️ Ramos 🅰️ Silva

⚽️ Ramos 🅰️ Leão

⚽️ Inácio 🅰️ Fernandes

⚽️ Jota 🅰️ Fernandes

⚽️ Horta 🅰️ Jota

⚽️ Jota

⚽️ Fernandes 🅰️ Horta

⚽️ Félix 🅰️ Neves

The biggest win in the nation's history. 🙌 pic.twitter.com/515PT21gYY

— Squawka Live (@Squawka_Live) September 11, 2023