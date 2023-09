Povijesni derbi za Salzburg je kasnio s početkom, a Austrijini navijači priredili su pravi pakao

Tako su se dva kluba koje veže mnogo povijesti i od kojih je jedan posljedica drugog, a koje istovremeno fundamentalno sve drugo razdvaja po prvi put sučelila večeras. A uvertira je bila vrlo vatrena.

10/10 a camisola incrível do GR do Austria Salzburg no jogo histórico de hoje contra o Red Bull Salzburg. pic.twitter.com/9n2happ85y

Austrijina navijačka skupina već je na treningu dan prije utakmice priredila bakljadu za svoje ljubimce koji su veliki autsajderi u ovom susretu, a sama utakmica kasnila je s početkom oko pola sata jer su Red Bullovi igrači s busom spriječeni u dolasku na stadion.

Izvještaji s terena kažu da je hrpa policije na stadionu gdje je Austria formalno domaćin, a i Red Bullovi navijači stigli su posebnim autobusom i pod policijskom pratnjom te njima nije bio moguć dolazak u vlastitom aranžmanu.

Sve je napokon krenulo u 21:15, a onda su Austrijini navijači priredili show. Podignuta je velika koreografija na kojoj se vidi Wolfgang Amadeus Mozart, još jedan simbol Salzburga, kako violinom po glavi udara crvenog bika. Ispod svega je poruka: “U Salzburgu sviramo violinu!”

Is that, Mozart, hitting a red bull with a violin?

Why yes, it is! 🎻😂

🟣⚪ 0-0 🔴⚪ (0')#SVASRBS #ÖFBCup pic.twitter.com/TKGclhF8Te

— The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) September 26, 2023