Povjesničari se hvataju za glave zbog načina na koji je Francuska isprašila siroti Gibraltar

Dakle, Francuzima je to uvjerljivo najveća pobjeda u reprezentativnoj povijesti — dosadašnja je bila ona protiv Azerbajdžana 1995. godine koja je završila rezultatom 10-0 — a to je i treći najveći trijumf neke europske reprezentacije ikad. Prva dva postignuta su u pretpotopna vremena pa je Danska na Olimpijskim igrama 1907. svladala upravo Francusku rezultatom 17-1, a četiri godine kasnije Njemačka je dobila Rusiju 16-0 na istom natjecanju. Francuska je, stoga, i jedina europska ekipa u povijesti kvalifikacija za veliko natjecanje koja je u njima uspjela zabiti 14 komada.

Francuzi su nabili nekoliko vlastitih rekorda otkad se detaljno mjere podaci (2006.) pa su imali 39 udaraca prema golu, 20 unutar okvira, 12 velikih prilika i sedam očekivanih golova. Mike Maignan nije se morao suočiti ni s jednim udarcem što se u tom razdoblju nijednom nije dogodilo, a dirao je loptu tek osam puta što je također rekord za Les Bleuse. Ukratko, da je umjesto njega na golu stajao pasanac, bilo bi isto.

Bilo je tu i nekih osobnih dostignuća pa je Mbappé došao do brojke od 300 golova u karijeri za klub i reprezentaciju, što prije 25. rođendana nisu uspjeli ostvariti ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

🇬🇮 Gibraltar suffer the biggest defeat in the history of EURO qualification to France, surpassing San Marino’s 13-0 loss to Germany in September 2006.

The minnows have also failed to score a goal in their group, making it statistically one of the worst qualifying campaigns ever. pic.twitter.com/jch3cYDoal

— The Sweeper (@SweeperPod) November 18, 2023