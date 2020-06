Povratak Hoffenheimova strijelca: Kramarić Unionu zabio svoj prvi pogodak nakon pauze

Golgeterski povratak Hoffenheimove ikone…

U pretposljednjem ovosezonskom bundesligaškom kolu klub iz Sinsheima na poluvremenu vodi protiv Uniona iz Berlina rezultatom 3-0, a, osim Ihlasa Beboua i Munasa Dabbura, u strijelce se upisao i hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

U 38. minuti Hoffenheim je izveo prekid, lopta je prohujala kroz kazneni prostor ravno do lijeve strane na kojoj se Krama pronašao sam kao duh, a zatim je bez problema namjestio nogu na udarac i poslao loptu u mrežu. Njegova momčad tako je povela 2-0, a do kraja prvog dijela dodala je još jedan pogodak. Osmi je to bio Kramarićev zgoditak u njemačkom prvenstvu ove sezone, a dodao je i tri asistencije. Prije Uniona, posljednji put je poentirao početkom veljače protiv Bayera.

Andrej Kramarić com a camisa do Hoffenheim: 149 jogos

66 gols

29 assistências Em 2019/20: 19 jogos, oito gols e três assistências. pic.twitter.com/ar4lcKQCl9 — Stats dos Jogadores (@numeroplayer) June 20, 2020

Dugo ga nije bilo zbog ozljede koljena, oporavak se protegnuo i nakon korona-pauze, a u četvrtom nastupu nakon povratka uslijedio je i novi pogodak…

Tko zna, možda do kraja susreta ubaci i još koji s obzirom na Hoffenheimovu dominaciju…