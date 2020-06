Povratak na pobjedničke staze: Dustin Poirier porazio je Dana Hookera u napetom meču

U ovom koronom poharanom razdoblju barem znamo da za subotnjih noći možemo svjedočiti uzbudljivim MMA borbama, a sinoćnja u UFC-u bila je poprilično napeta.

Nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova prošlog rujna, Dustin Poirier želio se iskazati protiv Dana Hookera, novozelandskog borca u usponu koji mu nije bio spreman ponuditi lak posao. Meč se tako i odigrao: krv je šikljala na sve strane, udarci su se izmjenjivali, borba od pet rundi bila je izrazito izjednačena, ali otišlo je na Poirierovu stranu.

Slavio je 31-godišnji Amerikanac jednoglasnom sudačkom odlukom, a tome koliko je bilo gusto najbolje svjedoče bodovi (48-47, 48-47, 48-46). Sva tri suca prve dvije runde dodijelili su Hookeru, a ostale tri Poirieru koji je tako zadržao status jedne od ključnih ličnosti u lakoj kategoriji. Bila mu je to ukupno 18. pobjeda od 2011. godine naovamo po čemu je drugoplasiran u UFC-u te 10. slavlje u posljednjih pet godina. U oba slučaja od Poiriera je bolji jedino Donald Cerrone.

What a fight!!!! Dem boyz went at it but @DustinPoirier a dawg! Much luv to him and @BrendanAllenMMA for reppin Louisiana right!! #ufcvegas4! — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) June 28, 2020

Dustin Poirier earns his 18th career UFC win, tied for 8th all-time with Andrei Arlovski and Rafael Dos Anjos. Tonight's win is also the 5th in his last 6 fights for Poirier. pic.twitter.com/or88vtKwHh — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 28, 2020

U velter kategoriji Mike Perry svladao je Mickeyja Galla nakon tri runde i jednoglasne odluke sudaca (29-28, 29-28, 29-28), a fanovima je posebno zanimljiva činjenica bila ta da je pobjedniku u kutu pomagala njegova djevojka.

"You're doing great, baby"

"You look great, babe." Tremendous. What a sport this is. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) June 28, 2020

Od ostalih mečeva, valja izdvojiti da je Maurice Greene pobijedio Gianpiera Villantea gušenjem, Brendan Allen jednoglasnom odlukom sudaca slavio je protiv Kylea Daukausa, Takashi Sato tehničkim je nokautom svladao Jasona Witta nakon 48 sekundi borbe, a Julian Erosa pobijedio je Seana Woodsona…