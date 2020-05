Povratak na posao: Cavsi, Nuggetsi i Blazersi navodno spremni za treninge s maskama na licu

Dakle, stanje je ovakvo — nakon što su krajem travnja u javnost izašle informacije kako NBA od 8. svibnja predviđa omogućiti treniranje momčadima kojima lokalne vlasti i situacija to dozvole, američki mediji pišu da su trenutno tri tima spremna na takve poteze.

USA Today tako je objavio da Houston Rocketsi, Denver Nuggetsi i Portland Trail Blazersi u petak namjeravaju početi sa strogo kontroliranim treninzima u svojim centrima, a The New York Times navode kako isto planira i Cleveland. USA Today kasnije je ispravio svoje navode, ističući kako Houston ipak planira povratak 18. svibnja kako bi se franšiza pridržala ažuriranih mjera koje je propisao teksaški guverner Greg Abbott.

Change of plans: Rockets plan to open their gyms for individual workouts on May 18. Texas governor Gregg Abbott announced last night about pushing back gym reopenings from May 8 to May 18 https://t.co/362LUDw6HA

Sources: NBA has informed its 30 teams that practice facilities can open May 8 if market is no longer subject to restrictions. Update: Total of six assistant coaches/player development personnel now able to supervise individual's workout; no more than four at one time.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2020