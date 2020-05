Povratak treningu esencijalan je za dugoročno zdravlje nogometaša, tvrdi Damiano Tommasi

Damiano Tommasi, predsjednik talijanske Udruge igrača, smatra kako je što hitriji povratak treningu ključan za dugoročno zdravlje i fizičku spremu igrača.

Tommasi, nekada čelični zadnji vezni koji je većinu karijere proveo u Romi, komentirao je odluku talijanske Vlade o tome da omogući građanima pristup parkovima od 4. svibnja, ali ne i nogometašima pristup trening centrima.

“To nema nikakve logike, pa ne govorimo o nastavku prvenstva”, rekao je Tommasi.

Vladini propisi najvjerojatnije će dopustiti treniranje u malim grupama tek od 18. svibnja, a nedavno je talijanski ministar sporta, Vincenzo Spadafora, kazao kako bi Italija mogla pratiti nizozemski i francuski primjer te završiti trenutnu sezonu.

President of the Players’ Association Damiano Tommasi explains why training on turf is essential from May 4. “This decree could create more risks than anything else.” https://t.co/TuceeSZybp #SerieA #Calcio #EPL #LaLiga #Ligue1 #Bundesliga pic.twitter.com/qOBVsEUlO6

