Povratak u budućnost: Barça se novim dresovima vraća u sretnije dane, kada je bila prvak Europe

Kad neće na terenu, onda možda može izvan njega…

Barcelona igra jednu od svojih najtežih sezona u eri Lionela Messija. Ligaška titula je sve dalje, roster je sve stariji, a ne čini se izvjesnim da bi se i europska krvna slika mogla poboljšati, barem po dojmu na terenu.

I eto, uprava katalonskog kluba, koja neuspješno već pola desetljeća ganja europske uspjehe Pepa Guardiole i Luisa Enriquea koji su od 2009. do 2015. žarili i palili Ligom prvaka, sada je odlučila da ako ne može rezultatom, može estetikom podsjetiti na staru Barcelonu.

Predstavljamo vam novi ‘stari’ dres Barcelone, za sezonu 2020./21:

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020