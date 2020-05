Povratak u ‘normalu’: klubovi iz La Lige također se mogu vratiti grupnim treninzima

Zeleno svjetlo za grupne treninge dobila je Serie A, a sada je, izgleda, isto i u La Ligi…

AFP javlja kako će španjolski klubovi smjeti održavati vježbe u grupama do 10 igrača već od ponedjeljka, potvrdio mu je neimenovani ligaški izvor. La Ligin predsjednik Javier Tebas još je ranije označio 12. lipnja kao moguć datum za povratak natjecanja, a Leganésov strateg Javier Aguirre otkrio je kako mu je rečeno da je povratak zabilježen za 20. lipnja. Kako god, plan je da se nogomet u Španjolskoj vrati za mjesec, mjesec i pol dana…

La Liga players travelled to their clubs' facilities to undergo coronavirus tests today as they prepare to return to training pic.twitter.com/Aq70vRU2qZ

— B/R Football (@brfootball) May 6, 2020