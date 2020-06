Povuci potegni: Kane i Součekov auto-gol za prvu Mourinhovu pobjedu u osam utakmica

Bio je to gol koji je ova utakmica zaslužila…

Da se razumijemo, ne govorimo o pogotku Harryja Kanea kojim je Tottenham Hotspur potvrdio pobjedu (2-0) nad West Hamom na svojem stadionu.

Prije prvog pogotka, igralo se 63 minute; vrlo blijedo, bezidejno i generalno siromašno s obzirom na napadački talent koji posjeduju i David Moyes i José Mourinho u svojim sastavima.

Tomáš Souček je u 64. minuti nesretno i nespretno pospremio korner Giovanija Lo Celsa (još jednom najboljeg u redovima Spursa). Gol je bio slika i prilika utakmice, iako je Tottenham ipak pokazao nijansu više.

Harry Kane now has more PL goals than Reading

— Duncan Alexander (@oilysailor) June 23, 2020