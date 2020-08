Poznati su parovi polufinala Europa lige: United dočekao Sevillu, Inter protiv Šahtara

Dan nakon što su Manchester United i Inter izborili svoja mjesta u polufinalu Europa lige saznali su i suparnike protiv kojih će u borbu za utakmicu za naslov. Manchester United u polufinalu će se ogledati protiv Seville koja je s 1-0 bila bolja od Wolverhamptona, dok će Inter finale tražiti protiv Šahtara koji je s 4-1 iz daljnjega natjecanja eliminirao Basel.

Švicarski predstavnik osvojio je skupinu C sa četiri pobjede, jednim remijem i porazom, u eliminacijsku fazu krenuo s 3-0 i 1-0 protiv APOEL-a i istovjetnim rezultatima protiv Eintrachta, no duga pauza i kvalitetan suparnik uvjetovali su kraj priče u natjecanju za momčad Marcella Kollera.

Prije su davali četiri gola suparnicima u 180 minuta, sad su ih toliko primili u 90 ogleda u Gelsenkirchenu.

Shakhtar Donetsk have qualified for the #UEL semi-finals for the third time in the club's history.

No team from outside of Europe's top five leagues has reached more. pic.twitter.com/7SngJZlgco

— Squawka Football (@Squawka) August 11, 2020