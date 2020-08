Poznati su svi parovi četvrtfinala Europa lige

Četirima u četvrtak navečer odigranim utakmicama kompletirana ja faza osmine finala Europa lige te su poznati svi sudionici četvrtzavršnice natjecanja. Mjesto među posljednjih osam su popunjena pa će u ponedjeljak za proboj u polufinale igrati Manchester United i København te Inter i Bayer, dok će u utorak na teren Šahtar – Basel te Sevilla i Wolverhampton. Sve utakmice igraju se u Njemačkoj, na stadionima u Kölnu, Düsseldorfu, Gelsenkirchenu i Duisburgu.

Nakon što su Bayer i Sevilla odradili svoj dio posla u ranijem terminu, večernji je obilježen konačnim uspjesima Basela i Wolverhamptona koji su iz natjecanja ispratili Eintracht, odnosno Olympiakos.

Basel je veći dio posla odradio u prvoj utakmici u Frankfurtu gdje je sredinom ožujku na Waldstadionu slavio 3-0 pa je uzvrat prošao u znaku odrađivanja posla tijekom kojeg je mnogo ciljano (ukupno 39 udaraca po golu), a jednom i pogođeno. Za Baselovu pobjedu 1-0 precizan je u 88. minuti bio Fabian Frei.

Zanimljivije je bilo na Molineuxu na kojem su Wolvesi dočekali grčke rivale s 1-1 iz prve utakmice i na kojem je Raúl Jiménez svojim pogotkom s bijele točke počeo dovoditi vodu na mlin domaćina.

27+10 – Raúl Jiménez is one of the four players among the top-5 European Leagues with 27+ goals scored and 10+ assist provided this season in all competitions, alongside Lionel Messi, Kylian Mbappé and Timo Werner. Target. #WolvesOlympiacos pic.twitter.com/79eK0E7DYE

Zabio je Meksikanac 27. put ove sezone (kroz sva natjecanja) u devetoj minuti s bijele točke (ovdje treba dodati i da ima deset asistencija), nakon što je baš veliku pogrešku napravio francuski golman grčkog tima Bobby Allain. Prihvaćenu je loptu gurnuo paralelno s crtom koja označava kraj igrališta iza njegova gola, a onda se sjurio za njom, hvatajući je istovremeno s Danielom Pudenceom. Kontakt nije bio odveć žestok, ali postojao je i bio je krajnje nepotreban budući da je suparnik za loptom jurio izvan šesnaesterca.

Penal, Jiménez 1-0.

Stajao je taj rezultat do 30. minute kad je krenulo slavlje na strani Olympiakosa. Trajalo je, ipak, samo do pregleda snimke kojom je uočeno da je Youssef El-Arabi u izgradnji gola bio u nedozvoljenoj poziciji.

Rezultat se do kraja utakmice i unatoč nešto većem broju prilika gostujućeg tima nije mijenjao pa se engleski sastav ima čime pohvaliti…

Wolves have reached the quarter-finals of a major European competition for the first time since making it all the way to the final in 1972.

Two more wins and they will be the same again. 🐺 https://t.co/ssdWEAq0tJ

— Squawka Football (@Squawka) August 6, 2020