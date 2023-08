Prava muška, prvenstvena: Lokosi i Istra remijem u ne baš bogatoj utakmici zaključili su kolo

Nakon golijade u prva dva dana prvog HNL kola, nedjelja je ipak bila mirnija. Donijelo nam je zaključenje premijernog vikenda dva remija 1-1, a drugi se odigrao u Zagrebu između Lokomotive i Istre 1961.

Nije ova utakmica pratila onakav ritam na kakav smo navikli u ovom prvom kolu. Bilo je ono vrlo bogato i vatrometno, ali u Kranjčevićevoj se igrala dosta mirna i, grubo rečeno, dosadnjikava utakmica. Očito je Mislav Karoglan i na novom radnom mjestu naumio držati se onoga što je u Hajduku išlo: stroga kontrola i sporiji ritam igre te oslanjanje na klasu prema naprijed.

A ona je u ovom slučaju Ante Erceg; Istrin as dočekao je prvu pravu šansu na utakmici u 12. minuti i odmah ju je pretvorio u gol. Branimir Kalaica upisao je veliki kiks i grešku u dodavanju, Erceg je to nanjušio i presjekao, a potom obišao golmana i pogodio jako iskosa.

Dugo smo potom morali čekati na novu šansu, a nju su opet stvorili gosti. Sebastian Nebyla pucao je s ruba kaznenog prostora, ali Nikola Čavlina sjajno je to skinuo u 33. minuti. Do poluvremena i jedna dobra domaća prilika, Silvijo Goričan odlično je glavom tukao pod gredu, ali iščupao je to Lovro Majkić.

Bio je to i jedini Lokomotivin udarac u prvom dijelu nasuprot tri Istrina pa ne moramo govoriti koliko nije bilo zanimljivo. No, u drugi dio Lokosi su krenuli nešto aktivnije i počeli su na svoju stranu okretati statistiku u udarcima.

Do 64. minute tako smo čekali na prvu pravu priliku u nastavku. Matej Vuk driblao je i driblao u opasnoj zoni, na kraju se namjestio na šut s ruba 16 metara, ali je pucao preblizu Čavlini koji je to jako lijepo obranio.

I onda je napokon u 69. minuti pao i drugi gol. Luka Stojković nije krenuo u prvih 11 uslijed priča o transferu, ali je rano ušao umjesto Roberta Mudražije i na kraju je upisao asistenciju. Izveo je korner, a na petercu je stasiti Vladan Bubanja koji je nemilosrdan glavom za 1-1.

Ubrzo potom je i drugi momak koji se veže s transferom i koji je ušao s klupe imao dobru akciju, ali Lukas Kačavenda pucao je kraj gola. Nije dugo prošlo, a na drugoj strani je isto tako kraj gola iz voleja pucao Vuk.

Oslonili su se u završnici očito svi na udarce izvana jer u 81. je i Stojković okušao volej, ali Majkić je još jednom spreman i to čupa ispod prečke. Pet minuta kasnije novi duel Majkić-Stojković nakon udarca potonjeg izvana, ali Istrin vratar opet je uspješniji nakon parade.

Pritisnuli su Lokosi maksimalno pri kraju i krenuli su po sva tri boda u završnici, ali skoro je još jednog primila jer nakon jednog kornera opet je Erceg dočekao grešku i krenuo sam na gol. No, u zadnji trenutak je spriječen, srušen te je lopta izbijena.

Ostalo je tako 1-1 pa na kraju prvog kola imamo četiri momčadi s po bodom, a Hajduk, Rijeku i Osijek sa sva tri.