Prava zavrzlama nakon oduzimanja domaćinstva SP-a u krosu. Organizacijski odbor prozvao HAS

Svjetsko prvenstvo u krosu trebalo se održati u Medulinu i Puli u veljači sljedeće godine, ali na kraju neće biti tako. Međunarodni atletski savez proteklog je tjedna oduzeo domaćinstvo Hrvatskoj i mnoge ostavio s upitnicima iznad glave

No, HINA je sada objavila priopćenje Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u krosu u kojemu za takav ishod okrivljuje kolege iz Hrvatskog atletskog saveza.

“Hrvatska, odnosno Medulin i Pula domaćinstvo ovog natjecanja dobili su 15. srpnja 2022”, Odbor podsjeća u priopćenju. “Tom prigodom predsjednik HAS-a Ivan Veštić ustvrdio je da je to „najobuhvatnije atletsko natjecanje koje je dobila Hrvatska“, da će „najbolji svjetski trkači trčati na najljepšoj stazi na svijetu“, pa poentirao sljedećim riječima: „To će biti ogromna promocija, sati izravnog prijenosa. Ovo je zapravo naša konkretna poruka svima da sport nije trošak, nego dobit. HAS je partner koji donosi vrhunski svjetski projekt za promociju Hrvatske.I to je bilo sve od čelnog čovjeka hrvatske atletike sve do danas. Nikakve konferencije za novinare niti posebne promocije Svjetskog prvenstva, kao ni ozbiljnije marketinške aktivnosti HAS i Veštić iz nekog nama nejasnog razloga nisu poduzimali.”

Organizatori su pritom dodali kako HAS nije dostavio ni obećani elaborat na osnovu kojeg su od Vlade RH tražena sredstva pa su to

napravili organizatori, a Vlada 7. lipnja odobrila tražena sredstva izdvojivši za organizaciju prvenstva 948.300 eura. Inače, HAS je na oduzimanje domaćinstva reagirao priopćenjem u kojemu je odgovornost prebacio na partnera u projektu AK Maraton 2000 optužujući ga za „petljanja s budžetom“.

“Što se tiče spomenutog „petljanja s budžetom“, intervencija u budžet napravljena je upravo na zahtjev HAS-a, a Svjetska atletika je odmah obaviještena o tome”, naveo je Organizacijski odbor. “Planirani budžet je bio revidiran s prvotnih 2,5 milijuna na 2,1 milijuna USD, pa smo s potvrđenih gotovo 1,5 milijuna USD mi već sada bili vrlo blizu zatvaranja financijske konstrukcije.”

Tvrde da HAS nije pružao podršku organizaciji SP-a.

“Konačno, ni na posljednjem sastanku u Budimpešti tijekom nedavnog Svjetskog atletskog prvenstva HAS nije ni pokušao spasiti Svjetsko prvenstvo u Medulinu i Puli. Upravo suprotno. Izvršni direktor Svjetske atletske federacije Jon Ridgeon prekinuo je sastanak nakon opetovanog iznošenja neistina i nesuvislih zahtjeva od strane predsjednika HAS-a Ivana Veštića i tada je bilo sasvim jasno da ćemo izgubiti domaćinstvo Svjetskog prvenstva u krosu, što je i službeno potvrđeno 15. rujna.”

Priopćenje su, navedeno je, potpisali predsjednik AK-a Maraton 2000 Robert Franjković, predsjednik Atletskog saveza Istre Elvis Peršić i predsjednik Atletskog kluba Medulin Mate Mezulić.