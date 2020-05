“Pravda za Georgea”: traka oko ruke Schalkeova Westona McKenniea kao poruka Americi

Reperkusije rasističkog ubojstva Georgea Floyda, nenaoružanog crnca koji je skončao pod policijskom čizmom u Minnesoti, osjete se i na europskim sportskim terenima.

U utakmici 29. kola Bundesliga između Schalkea i Werdera (0-1, četvrti Schalkeov poraz u nizu), Weston McKennie, američki veznjak i reprezentativac koji igra za Schalke, oko ruke je nosio bijelu traku na kojoj je pisalo “Pravda za Georgea”.

American Weston McKennie is wearing a "Justice for George" armband during Schalke's match vs. Werder Bremen. pic.twitter.com/CB9hib6eha

— ESPN FC (@ESPNFC) May 30, 2020