Pravednička elita: HNS odredio suce elitne skupine, Tihomira Pejina ondje više nema

Uskoro počinje nova HNL sezona, a HNS-ov Izvršni odbor usvojio je listu sudaca i pomoćnih sudaca za jesenski dio sezone i to na temelju prijedloga Komisije nogometnih sudaca kojom upravlja Bruno Marić.

Najvažnije je spomenuti promjene u sastavu elitne skupine sudaca. Naime, na popis koji broji 11 djelitelja pravde ušla su tri nova imena; riječ je o Jakovu Titliću, Anti Terziću i Mateu Ercegu, a na listi više nisu Ivan Bebek (on je otišao u mirovinu, ali još će uvijek biti u sustavu kao VAR sudac) i Tihomir Pejin. Naime, on je iz elitne prebačen u prvu skupinu sudaca; to je možda i najveća promjena koja se tiče arbitara u HNL-u.

U elitnom društvu, tako, ostaju Dario Bel, Ante Čulina, Fran Jović, Patrik Kolarić, Igor Pajač, Duje Strukan, Mario Zebec i Ivana Martinčić, a Pejina u prvoj skupini sudaca — dakle, onoj koja također može suditi najviši rang — čekaju Filip Cindrić (Nova Kapela), Toni Dadić (Zagreb), Ante Jurić (Split), Dario Kulušić (Šibenik), Domagoj Kurtović (Osijek), Renato Lacić (Split), Zdenko Lovrić (Đakovo), Marino Majstrović (Split), Ivan Matić (Osijek), Antonio Melnjak (Rijeka), Goran Pečarić (Zagreb), Oliver Romić (Osijek), Luka Slišković (Zagreb), Antonio Škobić (Osijek), kao i Sabina Bolić (Zagreb) te Jelena Pejković (Split). Tu također ima nekoliko novih lica pa tako stižu Patrik Pavlešić (Duga Resa), Ivan Šantić (Kastav), Ivan Vukančić (Zadar) i Nikola Vuković (Osijek), a ondje više nema Andreja Burila, Dražena Matasovića, Marina Turčina i Marina Vidulina koji je uklonjen još prošle zime. Glede VAR sudaca, njih ima ukupno 16; radi se o svima iz elitne skupine osim Jakova Titlića i Ivane Martinčić, iz prve skupine tu su Dario Kulušić, Zdenko Lovrić i Ivan Matić, a Ivan Bebek, Marin Vidulin, Ante Čuljak i Ivan Vučković ekskluzivno će obavljati ulogu VAR sudaca. Što se tiče visine naknada, Izvršni odbor kazuje kako glavnim sucima pripada 500 eura po utakmici (što je povišica od 50 eura u odnosu na lani), pomoćnima 280, a četvrtom sucu 120. VAR sucima također ide 280 eura, a asistentu na VAR-u 140. Delegati i kontrolori suđenja trebali bi dobiti 200 eura. Naknade, putni troškovi i smještaj službenih osoba podmiruju se iz sredstava članarine klubova, dok kontrolor ide na HNS-ov trošak. Inače, klupske članarine iznose 90.000 eura i podmiruju se u dvije rate. Ako vas zanimaju još neke informacije, zavirite u Glasnik Hrvatskog nogometnog saveza…

