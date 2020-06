“Prazne tribine, a puni para!” — Saarbrücken nije ušao u finale Kupa, ali navijači su poslali poruku

Vjerojatno se ovih dana negdje nabasali na podatak da je 1. FC Saarbrücken prvi klub iz četvrte lige koji je izborio polufinale njemačkog DFB-Pokala.

Danas je njegove nogometaše čekala vjerojatno najveća utakmica u povijesti kluba; protiv Bayer Leverkusena igrali su polufinale u nadi da će napraviti još jedno čudo. Čudo nad čudima: ulazak u veliko finale.

Naravno, omjer snaga je od početka sugerirao da je bajci došao kraj; Bayer je momčad s vrha Bundeslige i razlika u kvaliteti je takva da Saarbrücken zapravo nije niti imao šanse. Završilo je 0-3, a moglo je — trebalo je — i više.

